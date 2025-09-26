Mit prende atto Garante su Usb, regole vanno rispettate

Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
26 set 2025
'Manifestazioni si svolgano senza violenza e garantendo diritti'

"Il Mit prende atto dell'intervento del Garante degli Scioperi nei confronti del sindacato Usb. Il diritto alla mobilitazione non è in discussione, ma ci sono delle regole che vanno rispettate anche a tutela degli altri cittadini". Così il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in una nota. "Auspichiamo che tutte le manifestazioni di dissenso si svolgano senza violenze e senza comprimere i diritti delle persone, a partire dai viaggiatori e dai lavoratori", aggiunge.

© Riproduzione riservata