Mit, 'impegnati affinché gli italiani non paghino scioperi'

Il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, "farà di tutto affinché gli italiani non paghino troppo pesantemente la mobilitazione". Così il ministero in una nota circa lo sciopero di giovedì nelle ferrovie e di sabato negli aeroporti. "Salvini auspica un accordo ragionevole tra le parti ed è pronto ad aprire un tavolo già domani a Porta Pia. Vanno lette in questo senso le interlocuzioni di queste ore, anche con alcuni dei rappresentanti dei lavoratori", spiega il Mit, sottolineando che "come già detto pubblicamente, nel caso non prevalga il buon senso Salvini non esclude alcun intervento nel rigoroso rispetto delle normative vigenti".