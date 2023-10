Misure post-attacchi Hamas, spiegazione con l'uso di Meta

La Commissione Ue ha inviato a Meta una richiesta di informazioni ai sensi del Dsa. Chiede le misure adottate per ottemperare agli obblighi sulla valutazione dei rischi e le misure di attenuazione per tutelare l'integrità delle elezioni, in seguito agli attacchi terroristici di Hamas in Israele, in particolare per quanto riguarda la diffusione e l'amplificazione di contenuti illegali e la disinformazione. Meta dovrà rispondere entro il 25 ottobre sulla risposta alla crisi e l'8 novembre 2023 sulla tutela dell'integrità delle elezioni. L''esecutivo ha inviato una richiesta anche a TikTok sulla diffusione di disinformazione.