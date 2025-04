Missione Meloni a Washington: dialogo Italia-USA per zero dazi

"La missione del nostro presidente del Consiglio a Washington il 17 sarà utile affinché si possa rafforzare il dialogo non solo fra Italia e Stati Uniti ma anche fra l'Europa e gli Stati Uniti, perché l'Europa punta molto sulla missione della Meloni perché possa dialogare e spingere gli Stati Uniti ad una trattativa positiva per arrivare a zero dazi": lo ha detto ai microfoni di Mattino cinque il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

"Non bisogna farsi prendere dal panico... le Borse sono andate giù anche a causa del panico. Bisogna affrontare con determinazione e serietà la situazione, quindi occuparsi più che preoccuparsi della situazione. Ed è quello che sta facendo il governo italiano", aggiunto Tajani in collegamento da New Delhi, dove si trova per partecipare al business forum Italia-India.