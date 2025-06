Missile iraniano colpisce nel centrosud di Israele, danni

Un missile balistico iraniano ha penetrato le difese israeliane e ha impattato a Beer Sheva, nel centrosud dello Stato ebraico. Lo riportano i media locali, specificando che si registrano danni ma nessun ferito.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) avevano comunicato stamattina che le sirene d'allarme sono entrate in funzione nel sud dello Stato ebraico, dopo il lancio di missili dall'Iran. "Le sirene hanno risuonato in diverse zone di Israele in seguito all'identificazione di missili lanciati" dal territorio iraniano, hanno scritto le Idf su Telegram aggiungendo di essere al lavoro per intercettare i vettori nemici.