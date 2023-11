Miss Italia è una piemontese, incoronata Francesca Bergesio

E' una piemontese la Miss Italia 2023: Francesca Bergesio, 19 anni, di Cervere, in provincia di Cuneo. La proclamazione questa sera a Salsomaggiore Terme dove il concorso di bellezza è tornato dopo 13 anni. Studentessa di Medicina a Roma, è la figlia maggiore del senatore della Lega Giorgio Bergesio. Ad agosto a Barbaresco (Cuneo) era stata proclamata miss Piemonte ed aveva ricevuto la fascia da Ronn Moss, lo storico Ridge di Beautiful. Il titolo di miss Italia torna in Piemonte 18 anni dopo il successo di Edelfa Chiara Masciotta che a sua volta era succeduta a un'altra torinese, Cristina Chiabotto. "E' un'emozione indescrivibile, ringrazio di cuore il pubblico e la giuria, questa serata rimarrà per sempre nel mio cuore", le prime parole di Francesca Bergesio.