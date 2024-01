Minsk, una nuova strategia per l'impiego delle armi nucleari tattiche

Il ministro della Difesa bielorusso, Krenin, ha annunciato che il suo Paese, stretto alleato della Russia, introdurrà una nuova dottrina militare che, per la prima volta, prevede l'impiego di armi nucleari. Questa notizia è stata riportata dall'agenzia di stampa Ap sul proprio sito web. È importante ricordare che l'anno scorso la Russia ha inviato armi nucleari tattiche in Bielorussia, anche se non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di tali armamenti. La Russia ha dichiarato che manterrà il controllo su queste armi, che sono destinate all'utilizzo sul campo di battaglia e hanno una gittata limitata e una potenza relativamente bassa. Non è ancora chiaro come la nuova dottrina di Minsk possa essere applicata alle armi russe.