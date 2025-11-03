Minore torturato a Torino, procura indaga per sequestro

La procura dei minori di Torino indaga per sequestro di persona e violenza privata su quanto sarebbe accaduto nella notte di Halloween a un ragazzo di 15 anni di Moncalieri, nel Torinese. Gli indagati sono tre minori, due ragazzi e una ragazza, rispettivamente di 14, 15 e 16 anni, già accusati in passato di atti vandalici e danneggiamento.

Secondo la denuncia della mamma del 15enne, con disagio cognitivo, i tre l'avrebbero chiuso in una stanza, l'avrebbero maltrattato e costretto a immergersi nel fiume Dora. Gli avrebbero anche rasato le sopracciglia e qualche ciuffo di capelli, oltre a spegnerli una sigaretta su una caviglia.