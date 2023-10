Ministro israeliano incontrerà le famiglie dei rapiti domani

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant incontrerà domani per la prima volta le famiglie degli ostaggi nelle mani di Hamas. Lo riferiscono i media israeliani. Stamattina il Forum che riunisce i familiari dei rapiti e dei dispersi aveva chiesto "un incontro immediato" per oggi stesso con il premier Benyamin Netanyahu e con Gallant, minacciando l'avvio di proteste stasera in caso contrario.