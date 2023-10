Ministro Giustizia Belgio lascia dopo attentato

Il Ministro della Giustizia del Belgio, Vincent Van Quickenborne, ha annunciato le sue dimissioni a seguito delle informazioni emerse nelle ultime ore riguardo all'autore dell'attentato avvenuto lunedì sera a Bruxelles. La Tunisia, infatti, aveva chiesto l'estradizione di Abdesalem Lassoued il 15 agosto 2022, ma la richiesta non era stata presa in considerazione dalle autorità. "È una colpa individuale, monumentale e inaccettabile", ha dichiarato il Ministro in conferenza stampa, assumendosi la responsabilità politica dell'accaduto.