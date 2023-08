Ministro degli Esteri iraniano incontra bin Salman a Gedda

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian, a Riad da ieri nella sua prima visita ufficiale dal riavvicinamento tra i due Paesi finora rivali, è rimasto a sorpresa un giorno in più in Arabia Saudita spostandosi a Gedda per un colloquio con il principe ereditario Mohammed bin Salman. Un incontro durato circa 90 minuti, durante i quali - ha scritto il ministro iraniano su X - si è parlato di "future opportunità di cooperazione e modi per svilupparle, oltre a discutere gli sviluppi della situazione nelle arene regionali e internazionali". L'agenzia di stampa ufficiale iraniana Irna ha sottolineato che è la prima volta che un alto funzionario iraniano incontra il principe Mohammed, 37 anni, promotore di una serie di riforme nel regno conservatore. In una dichiarazione pubblicata su X, Amir-Abdollahian ha definito la conversazione con bin Salman "diretta, franca e produttiva". "La via per il successo della regione è rafforzare il dialogo e la cooperazione e aumentare la cooperazione orientata allo sviluppo", ha affermato, secondo una dichiarazione del ministero degli Esteri di Teheran.