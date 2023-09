Ministra degli Esteri tedesca contraria al blocco navale

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock si è pronunciata contro l'ipotesi di un "blocco navale" per fermare i barconi di migranti: "Per tutti gli Stati, e anche per la Repubblica federale di Germania, il fondamento è la Convenzione europea dei diritti dell'uomo", la "base su cui facciamo tutte le leggi e lì ci sono anche chiare regole sulla questione del riportare indietro imbarcazioni in alto mare. Si deve dare protezione a persone che sono in difficoltà in mare, non le si può semplicemente respingere", ha sostenuto l'esponente dei Verdi in un'intervista telefonica alla radio tedesca Deutschlandfunk. "Al tempo stesso, e l'abbiamo anche ancorato insieme a livello europeo, dobbiamo fare di tutto affinché salpino meno imbarcazioni", ha aggiunto Baerboeck. Si devono "stringere accordi di migrazione con Paesi di fronte all'Europa, e in questo la Germania lavora come capofila, affinché meno esseri umani salgano su queste pericolose imbarcazioni", ha aggiunto la ministra.