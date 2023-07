Ministero, domanda per sostegno formazione lavoro dal 1/9

Per le Nuove misure inclusione e accesso lavoro è attivo l'Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) online del Ministero del Lavoro e al quale è possibile accedere per ricevere informazioni dettagliate. Lo fa sapere il ministero del Lavoro con una nota sottolineando che per accedere al Supporto Formazione e Lavoro, la misura prevista per le persone attivabili al lavoro (350 euro al mese per 12 mesi al massimo) sarà possibile fare domanda dal primo settembre 2023. La nuova sezione del sito - spiega la nota - "è dedicata alle misure di inclusione sociale e lavorativa, introdotte dalla Legge n. 85 del 2023 di conversione del Decreto Lavoro 48/2023, e al suo interno sono disponibili tre aree su: Fase transitoria del Reddito di cittadinanza, Assegno d'Inclusione, Supporto Formazione e Lavoro. In modo chiaro e completo, la sezione "Nuove misure inclusione e accesso lavoro" fornirà risposte ai quesiti dei cittadini e sarà costantemente aggiornata in base alle eventuali evoluzioni dello scenario legislativo e alle successive varie scadenze previste".