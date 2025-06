Ministero del Lavoro: nuove norme su salute e sicurezza entro luglio

In corso al ministero del Lavoro l'incontro sulla salute e sicurezza con la ministra Marina Calderone e i rappresentanti di sindacati e imprese. L'obiettivo, a quanto si apprende, è quello di presentare nuove norme entro luglio. Sul tavolo intanto c'è una bozza di decreto presentato dal ministero come testo base di prima discussione nel quale si prevede anche la stabilizzazione della tutela assicurativa Inail per gli studenti e il personale scolastico nello svolgimento di tutte le attività di insegnamento e apprendimento, quindi all'interno e all'esterno della scuola. La norma era stata introdotta con il decreto lavoro del 2023 per l'anno scolastico e accademico 2023-2024 e riproposta per il 2024-2025. L'obiettivo ora è di renderla strutturale.

Oltre all'assicurazione per studenti e docenti, si lavora anche sulle misure premiali per le imprese che investono in sicurezza, sul potenziamento della formazione e sulla promozione del ruolo della bilateralità. Il confronto andrà avanti con tavoli specifici.