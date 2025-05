Ministero degli Esteri turco: "Attacco dell'India rischia guerra totale"

"L'attacco compiuto dall'India ieri sera ha creato il rischio di una guerra totale. Condanniamo tali azioni provocatorie e attacchi contro i civili e le infrastrutture civili". Lo ha affermato il ministero degli Esteri turco in un comunicato che esprime "preoccupazione" per la situazione tra i due Paesi ed esorta le parti "ad agire con buon senso" e ad adottare misure per ridurre le tensioni. "Sosteniamo la richiesta del Pakistan di avviare un'indagine sull'attacco terroristico del 22 aprile", si legge nella nota.