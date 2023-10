Minaccia terroristica, elevata e in aumento" (90 characters)"

La minaccia terroristica nell'Unione Europea è ancora elevata e potrebbe aumentare. Non siamo ancora arrivati a quel punto, ma restiamo sempre vigili. Lo ha affermato la Commissaria Ue agli Affari Interni, Ylva Johansson, durante una conferenza stampa. La Johansson ha inoltre sottolineato come si stiano osservando cambiamenti nei modelli d'azione, con un maggior numero di attacchi da parte di "lupi solitari" e ha messo in guardia anche sul rischio di un aumento della radicalizzazione legata al conflitto israelo-palestinese.