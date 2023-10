Mimit, riduzione del 50% delle tasse per le imprese che rientrano in Italia

Il Ministero per le Imprese annuncia una norma sul 'reshoring' per favorire, con minori imposte, chi decide di tornare a produrre in Italia. La misura prevede un abbattimento del 50% delle imposte per le imprese che decidono di rientrare in Italia dall'estero con i propri impianti di produzione. Per le imprese che usufruiscono di tale incentivo è previsto l'obbligo di restituire quanto ricevuto qualora decidessero di delocalizzare nuovamente le attività, come stabilito nel recente decreto sugli asset strategici. "Sì al reshoring, no alle delocalizzazioni", scrive il Ministero.