Mimit, confermata riunione per accordo programma ex Ilva

"Si terrà comunque la riunione, già convocata d'intesa con la Regione Puglia e gli enti locali e in programma al Mimit per giovedì 31 luglio, finalizzata alla definizione dell'Accordo di programma interistituzionale per la piena decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto". Lo ha concordato - spiega una nota del Mimit - il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di un colloquio telefonico con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.