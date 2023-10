Mimit, alta allerta sui carburanti per la guerra in Israele

La tendenza dei prezzi dei carburanti "al ribasso potrà purtroppo subire delle conseguenze negative a causa delle turbolenze sui mercati derivanti dall'attacco di Hamas a Israele e da quanto potrà conseguirne, come si evidenzia anche dall'impennata del prezzo del Brent nella giornata di oggi, cresciuto a più di 87 dollari". Lo afferma il ministero delle Imprese e in una nota dove dice che continua "a essere alta l'allerta del Mimit su questo fronte, attraverso le strutture di monitoraggio preposte". Il prezzo della benzina è sceso oggi a 1,945 euro al litro, e, nelle ultime due settimane, ha visto una contrazione di 5,3 centesimi. Lo stesso trend al ribasso c'è stato per il gasolio che oggi registra un prezzo di 1,914 euro al litro, con un decremento negli ultimi 14 giorni di 2,3 centesimi di euro.