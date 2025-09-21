Domenica 21 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Funerali KirkLega PontidaSciopero 22 settembre Mondiali ciclismo
Acquista il giornale
Ultima oraMiller, 'nemici non ci fermeranno, vinceremo per Charlie'
21 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Miller, 'nemici non ci fermeranno, vinceremo per Charlie'

Miller, 'nemici non ci fermeranno, vinceremo per Charlie'

'Non sanno cosa hanno risvegliato, luce batterà tenebre'

'Non sanno cosa hanno risvegliato, luce batterà tenebre'

'Non sanno cosa hanno risvegliato, luce batterà tenebre'

"Finiremo il suo lavoro e raggiungeremo la vittoria in suo nome. La luce batterà le tenebre: vinceremo.". Lo detto Stephen Miller, il vice capo di gabinetto e consigliere di Donald Trump, intervenendo ai funerali di Charlie Kirk. "I nostri nemici non possono capire la nostra forza, la nostra determinazione e la la nostra passione. Non possono neanche immaginare la forza che hanno risvegliato. pensate di aver ucciso Kirk invece lo avete reso immortale. Non ci potere fermare", ha aggiunto Miller. "Non sapete quanto siamo determinati a salvare la civiltà, l'occidente e questa repubblica", ha aggiunto. "Ti renderemo orgoglioso".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Donald Trump