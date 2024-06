Milei, 'sventato un golpe terroristico contro il governo'

"L'Ufficio del presidente della Repubblica si congratula con le Forze di Sicurezza per l'eccellente operato reprimendo i gruppi terroristi che con bastoni, pietre e incluso granate hanno cercato di perpetrare un colpo di Stato attentanto contro il normale funzionamento del Parlamento". Questa la nota ufficiale diramata dall'Ufficio della Presidenza argentina al termine dei gravi scontri tra migliaia di manifestanti dell'opposizione e la Polizia avvenuti nella piazza antistante il Congresso mentre si discuteva la Legge Base, il pacchetto di riforme su deregulation e privatizzazioni presentato dal governo. Il bilancio ancora provvisorio degli incidenti diramato dalle autorità parla di almeno 24 arresti e 20 feriti tra gli agenti, mentre non si conosce ancora il numero di feriti tra i manifestanti. Una delle persone arrestate, si sottolinea, è stata trovata in possesso di una granata poi risultata di tipo chimico.