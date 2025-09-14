Domenica 14 Settembre 2025

La politica disarmi le parole

Davide Nitrosi
Ultima oraMilei, 'omicidio di Kirk dimostra cos'è la sinistra, odio'
14 set 2025
Milei, 'omicidio di Kirk dimostra cos'è la sinistra, odio'

In videocollegamento con i Patrioti a Madrid: 'Non arrendetevi'

Charlie Kirk è stato "assassinato brutalmente, a sangue freddo, da un intollerante, un simpatizzante dell'organizzazione terroristica Antifa, mentre partecipava a un dibattito aperto con universitari", un fatto che "è solo un'ulteriore prova evidente di cosa sia davvero la sinistra allo stato puro: odio e risentimento". Lo ha detto il presidente argentino, Javier Milei, in collegamento video alla kermesse dei Patrioti europei a Madrid. "Paradossalmente, questo attentato è stato compiuto e festeggiato dagli stessi che accusano noi di essere violenti", ha aggiunto invitando i Patrioti a "non arrendersi".

