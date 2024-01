Milei esprime gratitudine per il sostegno di Musk nella "lotta contro il socialismo"

Il magnate statunitense Elon Musk ha dimostrato ancora una volta la sua affinità ideologica e politica con il nuovo presidente dell'Argentina, l'ultraliberista Javier Milei. Il CEO di Tesla e proprietario di X ha condiviso sul suo profilo il link al discorso completo tenuto ieri da Milei a Davos, definendolo una "chiara spiegazione di ciò che rende le nazioni più prosperose". Durante il suo intervento a Davos, Milei ha messo in guardia sul pericolo che l'Occidente corre a causa del socialismo e ha invitato i leader occidentali ad abbandonare l'attuale agenda politica di stampo "collettivista" per abbracciare l'ideologia libertaria e le politiche di laissez-faire. Inoltre, il presidente argentino ha criticato l'agenda ambientale e quella di genere, definendole "invenzioni dei socialisti come risposta al fallimento del loro modello collettivista".