Milei costretto al dietrofront, ridotte le privatizzazioni

La compagnia aerea di bandiera (Aerolíneas Argentinas), le poste (Correo Argentino) e il servizio pubblico radiofonico e televisivo (Rta) sono stati rimossi dall'elenco delle privatizzazioni contenute nella Legge Base, il pacchetto di riforme del governo di Javier Milei approvato la notte scorsa al Senato dopo lunghe trattative e tra violente manifestazioni di piazza. È stata esclusa, per esempio, sia l'abrogazione della moratoria pensionistica, sia la creazione dell'indennità di vecchiaia proporzionale per le persone che hanno compiuto 65 anni e che non hanno maturato i 30 anni di contributi necessari per andare in pensione.