Milano in calo, -0,7%, Bper, Cnh e Saipem pesano Piazza Affari inizia la giornata in calo, con Bper sotto pressione in attesa dei conti. Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi sale sopra i 190 punti. Poche le azioni in rialzo, tra cui Ferrari, Diasorin, Moncler e Tim. Enel in calo dopo la trimestrale. Technoprobe vola dopo l'acquisizione di un ramo d'azienda.