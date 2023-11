Milano-Cortina: Abodi 'pista bob all'estero soluzione estrema'

"La priorità è valutare tutte le opzioni affinché resti la matrice italiana anche per la pista da bob. E vorrei far presente che un'eventuale delocalizzazione delle gare in sedi estere è una soluzione estrema, da prendere in considerazione solo qualora non dovessero arrivare soluzioni alternative". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, durante il 'question time' alla Camera sulla pista da bob di Milano-Cortina. "L'individuazione di un'alternativa alla pista di Cortina - ha aggiunto aBODI - passa necessariamente da un corretto iter istruttorio ancora in corso di svolgimento. Lo scorso 23 ottobre la Regione Piemonte e la città metropolitana hanno inviato alla Fondazione la documentazione richiesta sulla pista di Cesana, il 24 ottobre ho chiesto al Ministro delle Infrastrutture di valutare a chi affidare l'istruttoria tecnica, cosa fatta nella stessa giornata alla società Simico. E' stato aperto coN un tavolo tecnico la cui prima riunione sarà svolta oggi alle 16.30 e ho personalmente sollecitato tutti gli attori in causa affinché l'iter si concluda entro questa settimana". Abodi ha poi concluso: "Non è questo il momento delle previsioni, ma l'impegno del Governo è totale con investimenti che vanno soprattutto a opere pubbliche che in futuro miglioreranno la vita dei cittadini".