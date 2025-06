Milano chiude in rialzo grazie alle banche, Ftse Mib a 40.379 punti

Milano archivia la seduta in deciso rialzo rispetto ad alcune Piazze, come Parigi e Francoforte, più caute nel giorno della Bce. A spingere i listino milanese (Ftse Mib +0,74% a 40.379 punti) soprattutto le banche sotto la lente per il risiko nel settore. La migliore è Mps (+3,18%) che ha puntato su Mediobanca (+1,97%) che a sua volta ha formulato la sua offerta per Banca Generali (+1,45%). Bene poi la Popolare di Sondrio (+2,97%) su cui Bper (+2,3%) ha lanciato un'ops che parte il 16 giugno. Lente ancora su Unicredit (+2,2%) impegnata nell'operazione su Banco Bpm (+2%).

Tra gli altri titoli bene Buzzi (+2,8%) e Leonardo (+2,18%). Sotto vendita invece Campari (-4,67%), Moncler (-2,98%), Cucinelli (-2,68%).