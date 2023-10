Milano chiude in calo, Mps pesa, Leonardo in rialzo

Piazza Affari ha chiuso in calo la prima seduta a due giorni dall'attacco di Hamas a Israele. L'indice Ftse Mib ha registrato una flessione dello 0,46% a 27.682 punti, con scambi nella norma per un controvalore di oltre 2 miliardi di euro. Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi è salito a 206,1 punti, contro i 202 della chiusura di venerdì, mentre il rendimento annuo italiano ha perso 7,3 punti al 4,82%, contro gli 11,3 punti in meno al 2,76% di quello tedesco. Sotto pressione Mps (-6,25%), nella prima seduta dopo l'annuncio di venerdì scorso del Tesoro, oggi azionista al 64,23%, relativo all'avvio della selezione degli advisor per la cessione della propria quota. Hanno sofferto anche Bper (-4,67%), Amplifon (-4,07%), Iveco (-4,05%) e Moncler (-3%). Deboli Banco Bpm (-2,84%), Interpump (-2,66%), Diasorin (-2,17%) e Fineco (-2,'02%). Vendite anche su Mediolanum (-1,79%), Tim (-1,77%) e Nexi (-1,69%), più contenute su Unicredit (-1,42%), Stm (-1,18%), Ferrari (-1,12%) e Intesa (-1,04%). Pochi i rialzi, limitati a Leonardo (+4,79%) per effetto del nuovo conflitto in corso tra Israele e Hamas, mentre il rialzo del greggio ha spinto Eni (+2,27%) e Saipem (+1,8%). Bene Terna (+1,1%), Italgas (+0,66%) e Inwit (+0,62%).