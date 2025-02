Milano, chiesta l'archiviazione per Fedez nell'inchiesta su rissa e lesioni

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di Fedez per rissa e lesioni in merito al presunto pestaggio subito da Cristiano Iovino, avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile dell'anno scorso in via Traiano, a Milano. Un'aggressione mai denunciata dal personal trainer dei vip, che era stato affrontato sotto casa da un gruppo di persone scese da un van, tra le quali ci sarebbe stato anche il rapper. Lo scorso maggio, Fedez e Iovino avevano raggiunto un accordo transattivo. Sulla richiesta dei pm dovrà decidere un gip.