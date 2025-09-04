Milanese da giugno fermato in Burkina Faso, liberato

Giovedì 4 Settembre 2025

Un italiano di 23 anni originario di Milano, Luca Scarpato, fermato lo scorso 11 giugno dalle autorità del Burkina Faso nella capitale Ouagadougou perchè sospettato di appartenere ad un gruppo paramilitare, è stato rilasciato oggi e consegnato ad un team dell'Aise che lo ha riportato in Italia su un aereo atterrato da poco a Ciampino. Lo apprende l'ANSA. Il giovane è stato liberato dopo una fitta mediazione sul canale intelligence. Il fermo non era stato reso noto in accordo con la famiglia per favorire una soluzione del caso.

