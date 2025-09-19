Mike Waltz confermato nuovo ambasciatore Usa all'Onu

Dopo mesi di rinvii, il Senato ha confermato Mike Waltz come prossimo ambasciatore americano all'Onu. Il voto, con 47 voti favorevoli e 43 contrari, arriva pochi giorni prima che i leader mondiali si riuniscano la prossima settimana a New York per l'annuale Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il ruolo di ambasciatore all'Onu - l'ultimo membro del gabinetto di Donald Trump ad essere confermato - è vacante da otto mesi, lasciando gli Usa senza un rappresentante di alto livello su un importante palcoscenico mondiale.