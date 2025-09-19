Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Mike Waltz confermato nuovo ambasciatore Usa all'Onu
19 set 2025
19 set 2025
Mike Waltz confermato nuovo ambasciatore Usa all'Onu

Dopo mesi di rinvii, il Senato ha confermato Mike Waltz come prossimo ambasciatore americano all'Onu. Il voto, con 47 voti favorevoli e 43 contrari, arriva pochi giorni prima che i leader mondiali si riuniscano la prossima settimana a New York per l'annuale Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il ruolo di ambasciatore all'Onu - l'ultimo membro del gabinetto di Donald Trump ad essere confermato - è vacante da otto mesi, lasciando gli Usa senza un rappresentante di alto livello su un importante palcoscenico mondiale.

