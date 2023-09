Migranti: Varsavia, 'da von der Leyen piano disastroso'

Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha annunciato in un video su X che il governo adotterà oggi "una risoluzione speciale in cui esprimeremo la nostra opposizione all'immigrazione clandestina". Il motivo, spiega, risiede nel fatto che "la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dopo la sua visita all'isola italiana di Lampedusa, ha annunciato un altro piano disastroso per l'Europa". "I burocrati europei non hanno a cuore la sicurezza dei cittadini del nostro continente, e quindi anche la sicurezza delle famiglie, delle donne e dei bambini polacchi", ha aggiunto Morawiecki.