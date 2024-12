Migranti: udienza in Cassazione, decisione prossime settimane

I giudici della prima sezione civile di Cassazione renderanno nota nelle prossime settimane la decisione in merito ai ricorsi presentati del governo contro le prime mancate convalide del trattenimento di migranti emesse dalla sezione immigrazione del tribunale di Roma il 18 ottobre scorso. Nel corso dell'udienza svolta oggi il pg, in tema di definizione di Paesi sicuri, ha chiesto di sospendere il giudizio dei Supremi giudici in attesa che si pronunci la Corte di Giustizia dell'Unione europea. I pg Luisa De Renzis e Anna Maria Soldi, chiedono alla corte di "volere sospendere il presente giudizio sino all'esito del procedimento pendente dinanzi alla Cgue". Dal canto suo il ministero dell'Interno, che ha presentato ricorso tramite l'Avvocatura dello Stato, giudica le ordinanze del tribunale capitolino "errate e ingiuste" e, a suo dire, viziate "da carenza assoluta di motivazione e o motivazione apparente, sulla questione decisiva della declaratoria del Tribunale di insicurezza del Paese di origine del richiedente".