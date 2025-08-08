Venerdì 8 Agosto 2025

8 ago 2025
Migranti si tuffano in mare per raggiungere nave, tre dispersi

Rimasti senza benzina,nuotavano per farsi notare da un motopesca

Tre migranti, due originari della Guinea e un minore del Camerun, si sono gettati in mare, nel disperato tentativo di farsi notare da un'imbarcazione molto lontana dal barchino sul quale viaggiavano e sono scomparsi fra le onde. A raccontarlo, alla guardia costiera poi a personale dell'hotspot, sono i 50 migranti salvati ieri nel Canale di Sicilia da una motovedetta. Avevano visto un'imbarcazione, probabilmente un peschereccio, e l'hanno seguito per ore, quando hanno finito il carburante in tre hanno deciso di gettarsi in mare e provare ad avvicinarsi per farsi notare ed essere tutti soccorsi.

