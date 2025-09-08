Migranti sbarcati a Lampedusa, 'libici ci hanno sparato'

"Ci hanno sparato addosso, hanno sparato ripetutamente contro di noi". Così 14 dei 21 tra egiziani e somali appena sbarcati a Lampedusa hanno raccontato di un attacco subito da un'imbarcazione libica. "Eravamo partiti da Zuhara da 30 minuti, forse poco più - hanno detto - quando all'improvviso siamo stati raggiunti da una grossa barca libica e qualcuno ha aperto il fuoco contro di noi".

Non ci sono feriti fra i 21 sbarcati, nessuno è caduto in mare. Chi era al timone del barcone di 10 metri non s'è fermato, ha continuato la navigazione. Il natante è stato sequestrato per accertare se presenta colpi d'arma da fuoco.