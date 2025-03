Migranti, Piantedosi: centri in Albania non diventeranno Cpr

I centri per migranti in Albania "non possono diventare Cpr perché il Cpr c'è già, all'interno della struttura polifunzionale". Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, stamani a Venezia. "Quindi per noi - ha aggiunto - si tratta solo di attivare nei tempi più stretti possibili, visto che c'è un tema di recupero di posti disponibili nei Cpr sul territorio nazionale. Questo - ha spiegato Piantedosi - non ne muta la funzione originaria, che è polivalente".