Migranti: nave Life Support di Emergency arrivata ad Ortona

La Life Support di Emergency ha attraccato nel porto di Ortona con a bordo i 40 naufraghi soccorsi sabato scorso nel Mediterraneo, in acque internazionali della zona SAR maltese. I 40 naufraghi a bordo, che erano partiti dalla Libia, sono tutti uomini provenienti da Bangladesh, Egitto, Pakistan, Siria e Sudan. Ad attenderli in banchina tutta la struttura di accoglienza prevista per l'occorrenza, tra forze dell'ordine e sanitari, oltre ai volontari di Emergency. "Abbiamo appena concluso le operazioni di sbarco nel porto di Ortona dopo quattro giorni di navigazione. Prima dello sbarco abbiamo effettuato gli ultimi trattamenti sanitari e le ultime visite: in particolare abbiamo avuto qualche paziente con patologie croniche da trattare quotidianamente. Le condizioni dei naufraghi allo sbarco erano quindi buone è adesso sono tutti in salvo al porto sulla terraferma. La Life Support ora sarà di nuovo messa nelle condizioni per la prossima missione che sarà molto presto", ha poi detto all'ANSA Roberto Maccaroni responsabile medico della Life Support di Emergency.