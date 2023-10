Migranti: Musumeci, blocco navale? Non ora, è rimedio estremo

"Il blocco navale è un rimedio estremo che viene determinato da una convergenza internazionale, quindi non è questo il momento e il caso". Lo afferma il ministro delle Politiche del mare, Nello Musumeci, rispondendo a una domanda sull'ipotesi del blocco navale rilanciata di recente da Ignazio La Russa per fermare l'immigrazione irregolare. Musumeci l'ha detto a margine della convention di Fratelli d'Italia, 'Italia, le radici della bellezza' in corso a Brucoli, nel Siracusano.