Migranti: Darmanin oggi pomeriggio a Roma

- PARIGI, 18 SET - Il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha annunciato che si recherà a Roma oggi nel "pomeriggio" per discutere di cooperazione europea in merito all'afflusso dei migranti a Lampedusa. "Su richiesta del presidente (Emmanuel Macron) andrò a Roma questo pomeriggio", ha dichiarato ai media Europe1/Cnews, spiegando che la Francia vuole in particolare "aiutare (l'Italia) a tenere la sua frontiera" esterna.