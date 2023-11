Migranti attaccano barchini distrutti da agenti in Tunisia

Ieri nella regione di Al Hamaziah, nei pressi di Al Amra a Sfax, si è verificata una situazione di tensione, poiché un gruppo di migranti subsahariani ha assalito un mezzo della Guardia Nazionale con a bordo 4 agenti. Gli assalitori hanno inizialmente bloccato il mezzo con colpi di pietre e bastoni, per poi rovesciarlo e dargli fuoco. Secondo quanto riferito dal media directinfo.webmanager, l'attacco sarebbe avvenuto dopo che gli agenti avevano distrutto diverse imbarcazioni in ferro utilizzate per le traversate clandestine. Il sostituto procuratore e portavoce del tribunale di Sfax, Hichem Ben Ayed, ha confermato l'accaduto ai media locali, aggiungendo che è stata aperta un'inchiesta sul caso.