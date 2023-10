Migliaia sfollano da Gaza verso sud, l'Esercito è presente

Centinaia di migliaia di palestinesi si sono già spostati verso il sud della Striscia di Gaza, come ordinato da Israele. Tuttavia, Hamas sta adottando sistemi energici per ostacolare attivamente tali spostamenti. Lo ha dichiarato il portavoce militare israeliano Daniel Hagari durante una conferenza stampa. Invitiamo la popolazione a spostarsi verso sud, oltre il fiume Wadi Gaza, per la loro sicurezza. (ANSAmed).