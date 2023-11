Migliaia in strada a Manchester per ultimo saluto a 'Sir Bobby'

Migliaia di persone, arrivate anche da Galles e Irlanda, sono scese nelle strade di Manchester, sfidando il maltempo e la pioggia (comunque non fitta), per rendere l'ultimo omaggio a Sir Bobby Charlton, una delle leggende dello United, morto il mese scorso all'età di 86 anni e per il quale oggi la città si è 'fermata'. Il carro funebre, che trasportava la bara del calciatore campione del mondo nel 1966 ha attraversato la città fino alla cattedrale di Manchester, ed è stato applaudito calorosamente dalla folla durante tutto il tragitto. Nel suo percorso, il corteo ha attraversato diversi luoghi emblematici strettamente legati alla carriera del calciatore: il leggendario stadio Old Trafford, teatro di tutte le sue imprese, e la famosa "United Trinity", una statua che immortala Charlton insieme a Denis Law e George Best, vincitori con Sir Bobby della Coppa dei Campioni che lo United conquistò contro il Benfica di Eusebio nel 1968. Fra coloro che hanno partecipato alle esequie e alla celebrazione religiosa c'erano l'ex allenatore dei Red Devils Alex Ferguson, l'attuale ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, e il principe William. E poi altri ex idoli del Manchester United, come Steve Bruce e Bryan Robson. Quest'ultimo ha voluto ricordare, intervistato dalla Bbc, che "Sir Bobby era un giocatore fantastico, ma ancor più una bella persona, disponibile con tutti. Per lui niente contava di più che giocare al meglio possibile, per il Manchester United e per l'Inghilterra". "Era un uomo umile e un padre di famiglia modello, il ricordo che ne ha fatto suo nipote mi ha commosso", ha detto invece Alex Stepney, suo ex compagno di squadra. Bobby Charlton, 249 gol in 758 presenze con la maglia del Manchester United, con cui ha vinto, oltre alla Coppa dei Campioni, tre titoli inglesi e una FA Cup, vincitore dei Mondiali e Pallone d'Oro nel 1966, è morto il 21 ottobre, dopo una caduta accidentale nella casa di riposo dove risiedeva da qualche tempo.