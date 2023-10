Migliaia in piazze egiziane per i palestinesi

Migliaia di egiziani hanno manifestato oggi in diverse città del più popoloso Paese arabo, in solidarietà con la Striscia di Gaza, dopo i 12 giorni di raid di Israele. Le immagini diffuse dai media locali e dai social ne sono la prova. Poco prima, il Presidente Abdel Fattah al-Sisi aveva avvertito: "Se chiedo al popolo egiziano di scendere in piazza, saranno milioni". A Rafah, al confine con la Striscia, gli operatori umanitari in attesa di entrare si sono riuniti per pregare in memoria delle vittime dell'ospedale, dopo il raid di cui Israele e Hamas si accusano a vicenda.