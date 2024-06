Migliaia in piazza contro governo in Israele, anche Gantz

Come ormai ogni sabato da mesi, migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in diverse città di Israele per chiedere la liberazione degli ostaggi e protestare contro il governo di Benyamin Netanyahu. Questa sera, anche Benny Gantz partecipa a una manifestazione a Sha'ar HaNegev nel sud di Israele, meno di una settimana dopo essersi dimesso dal governo. Manifestanti si sono radunati anche davanti alla residenza ufficiale di Netanyahu a Gerusalemme e a Tel Aviv, dove il leader dell'opposizione Yair Lapid accusa il premier di "temporeggiare in modo che la gente dimentichi che è colpevole e responsabile" dell'assalto di Hamas.