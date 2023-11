Migliaia a Parigi per la causa palestinese

Diverse migliaia di persone hanno manifestato a Parigi al grido di "Stop al massacro di Gaza". Gli organizzatori hanno chiesto alla Francia di "esigere un cessate il fuoco immediato" tra Israele e i militanti di Hamas. "Sono venuta a sostenere la causa palestinese, per un cessate il fuoco a Gaza", ha detto l'ingegnere Ahlem Triki, con una bandiera palestinese sulle spalle. "È elementare che, come attivisti o semplici cittadini, si scenda in strada per sostenere il popolo palestinese", ha dichiarato Claude Marill, sindacalista di 85 anni.