Microsoft propone soluzioni alla Commissione Ue per l'indagine antitrust su Teams

Microsoft ha proposto alla Commissione Ue impegni per risolvere l'indagine antitrust sul collegamento della sua piattaforma di comunicazione Teams con le suite aziendali Office 365 e Microsoft 365, come Microsoft Word e Microsoft Outlook. Renderà disponibili queste suite senza Teams e a prezzo ridotti, consentirà di farlo anche in contratti esistenti, offrirà più interoperabilità ai concorrenti con altri prodotti e consentirà ai clienti di trasferire i dati da Teams per facilitare l'uso di soluzioni concorrenti. La Commissione europea chiede dunque in una nota alle parti interessate di inviare commenti su tali impegni.