Microsoft chiamata a pagare 29 miliardi di tasse negli USA

L'Internal Revenue Service (Irs), il fisco statunitense, ha richiesto a Microsoft di saldare una somma esorbitante di 29 miliardi di dollari in tasse non pagate dal 2004 al 2013. La società ha reso noto che presenterà ricorso. Microsoft ha sostenuto che la controversia con l'Irs riguarda il trasferimento delle entrate attraverso giurisdizioni internazionali, una pratica denominata 'condivisione dei costi' e adottata da molte grandi multinazionali. "Crediamo fermamente di aver agito in conformità con le leggi e i regolamenti dell'Irs e che la nostra posizione sia sostenuta dalla giurisprudenza", ha dichiarato la società Le tasse delle grandi aziende tecnologiche statunitensi rappresentano un problema per i governi di tutto il mondo che accusano aziende come Apple, Amazon o Microsoft di reindirizzare le entrate verso paesi con una tassazione bassa o nulla al fine di evitare di pagare le tasse nei loro mercati principali e massimizzare i profitti. L'Unione europea nel 2016 ha ordinato ad Apple di pagare 13 miliardi di euro (14 miliardi di dollari) di tasse arretrate, ma Bruxelles ha perso l'appello ed è in attesa dell'esito di un ulteriore appello.