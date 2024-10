Michelle Obama attacca, Trump bugiardo e incompetente

"Sono frustrata" e "arrabbiata" dal fatto che molti "ignorano il suo declino mentale e la grave incompetenza" di Donald Trump, che continua a diffondere "bugie" e "teorie complottiste". Lo afferma Michelle Obama nel corso di un comizio con Kamala Harris. "Abbiamo bisogno di un adulto alla Casa Bianca", ha aggiunto l'ex First Lady in Michigan. Contesta poi che gli standard chiesti a Kamala Harris siano più alti di quelli imposti a Donald Trump. Dalla vicepresidente "ci aspettiamo che sia intelligente ed eloquente, che abbia una serie di politiche chiare, che non mostri mai troppa rabbia, che dimostri più e più volte la sua appartenenza", ha sottolineato Obama. "Ma da Trump non ci aspettiamo assolutamente nulla: nessuna comprensione della politica, nessuna capacità di mettere insieme un argomento coerente, nessuna onestà, nessuna decenza, nessuna morale", ha messo in evidenza. "Agli uomini voglio ricordare quali sarebbero le conseguenze per le loro mogli, le loro fidanzate o le loro figlie" se Donald Trump tornasse alla Casa Bianca con il suo divieto all'aborto e la sua stretta sui diritti riproduttivi, ha aggiunto. "Quando andate a votare pensate da quale lato della storia volete essere. Vi chiedo di prendere le nostre vite seriamente, non mettetele nelle mani di politici, in prevalenza uomini, che non hanno alcuna idea", ha messo in evidenza Obama, spiegando che votando Trump le "donne diventerebbero un danno collaterale".