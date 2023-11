Michel, lavorare per avviare negoziati con Kiev a dicembre

"L'ingresso dell'Ucraina e della Moldavia nell'Ue è un nostro interesse strategico e io farò tutto il possibile per far sì che a dicembre il Consiglio Europeo dia l'avvio ai negoziati". Lo ha detto Charles Michel al termine dell'incontro con Volodymyr Zelensky. "L'apertura dei negoziati lancerebbe il messaggio che dell'Ue ci si può fidare e allo stesso tempo sarebbe un messaggio di unità al Cremlino", ha aggiunto. "Dieci anni fa gli ucraini si sono ribellati per dire sì alla libertà e all'Europa, contro la corruzione e per lo Stato di diritto: è una data che entrerà nella storia del nostro continente".