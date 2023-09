Micaela Ramazzotti, 'bisogna lottare sempre per la felicità'

"Dedico questo premio a tutte le persone che mi mi vogliono bene. Ci ho messo l'anima per arrivare al vostro cuore: se sono qui è grazie a tutti voi. Dedico questo premio a chi sta vivendo un momento difficile, delicato, di infelicità nella vita. L'infelicità può durare a lungo, ma bisogna lottare sempre per la felicità, cosa di cui tutti noi abbiamo bisogno". Emozionatissima, Micaela Ramazzotti commenta così a caldo il Premio degli spettatori - Armani Beauty alla Mostra del cinema di Venezia 2023, ricevuto per Felicità, il suo esordio alla regia, presentato a Orizzonti Extra. La regista e attrice ha ringraziato la Biennale, la produzione - Lotus con Rai Cinema il cast Max Tortora, Anna Galiena, Sergio Rubini e Matteo Olivetti), ma anche il cast tecnico e i figli, "Jacopo e Anna".